"Approdare al Galatasaray? Sono aperto a tutto, non esiste l'impossibile. Se ricevo una buona offerta, perché no?". Così ha parlato Hakan Calhanoglu alla tv turca tv100spor. Il futuro del giocatore del MIlan è ancora indecifrabile: la trattativa con i rossoneri per il contratto in scadenza tra 20 giorni è di fatto ancora aperta, ma solo perché Hakan non ha trovato un'alternativa che lo stuzzichi sia dal punto di vista salariale che dal punto di vista progettuale. Staremo a vedere. Al momento, la Juventus sembra più lontana da Calhanoglu, complici le alte richieste sull'ingaggio.