Mentre Hakan Calhanolgu corre sui campi di Milanello per recuperare la miglior condizione fisica dopo il periodo di positività al Covid-19, tiene sempre banco la questione contrattuale. Come riporta Calciomercato.com, sono giorni decisivi per il rinnovo: il turco, essendo in scadenza di contratto può tecnicamente accordarsi con qualsiasi club in vista della prossima stagione, e il Milan vuole scongiurare questa ipotesi. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta incontro dopo incontro, con la dirigenza rossonera che offre 4 milioni all’anno mentre la richiesta è di 5. Distanza che può essere colmata con l’inserimento di bonus. La Juventus osserva da lontano, interessata alle vicende riguardanti il trequartista ex Bayer Leverkusen.