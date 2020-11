1









Un'amicizia molto forte. Che potrebbe aiutare la Juve in sede di mercato. Ieri a Torino si è visto Hakan Calhanoglu, che ha problemi con il Milan per il rinnovo e flirta molto volentieri con i bianconeri. E' bastato un selfie per far scatenare i tifosi: "Un’innocente immagine senza secondi fini? E’ probabile, ma il fatto che il turco del Milan sia capitato casualmente proprio nella città di una delle squadre che sono molto interessate a lui ha scatenato il gossip di mercato, che non ci ha messo molto a collegare la gita torinese di Calhanoglu con le ultime voci riguardanti l’interessamento dei bianconeri per il trequartista", scrive Tuttosport. Che aggiunge sulla situazione del turco: "Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto con il Milan e il rinnovo stenta a decollare, così che i club che sarebbero interessati ad averlo stanno progressivamente drizzando le antenne. Il mercato di gennaio è dietro l’angolo e in quel momento la Juventus potrebbe iniziare a prendere contatti, ma soprattutto ottenere la firma su un contratto".