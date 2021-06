Hakan Calhanoglu ha scelto l'Inter. Il numero dieci della Turchia domani sosterrà le visite mediche e firmerà con i nerazzurri. Eppure, sullo sfondo, c'era anche la Juve: i bianconeri avevano tentato un approccio sul giocatore che lascerà il Milan a parametro zero, ma il più convinto a fare un tentativo per il giocatore era Fabio Paratici. Andato via lui, l'interesse della Juve per il turco si è raffreddato. L'Atletico Madrid e il Qatar sono stati messi da parte da Calhanoglu, che ha scelto l'Inter e domani firmerà il contratto.