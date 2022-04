L'unico a fare il giro del campo, più degli altri. Più del solito Danilo e del solito De Ligt. Più di Bonucci, che di questa squadra diventerà di fatto il capitano. Paulo Dybala è andato a salutare i tifosi, ha abbracciato virtualmente tutti e ha assorbito ancora una volta l'affetto dei tifosi: per quanto la sua storia con la Juve stia attraversando il fiume di una fine tutt'altro che lieta, Paulo resta ugualmente un simbolo di juventinità.



IL GESTO - C'è un altro momento però, e viene segnalato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport: Juve-Inter sta scivolando verso un'atroce sconfitta per i bianconeri ed è il momento di Calhanoglu, della sua sostituzione e degli applausi dallo spicchio dedicato ai tifosi interisti. Calha alza la testa e va dritto verso Dybala: vuole salutarlo e abbracciarlo, Paulo capisce il momento e gli chiede di far presto. Un gesto tutt'altro che scontato, per qualcuno potenzialmente un risvolto di mercato. A fine partita, il grande abbraccio con Lautaro Martinez e più saluti calorosi con i giocatori nerazzurri: se dovesse scegliere l'Inter, troverebbe un ambiente pronto ad accoglierlo. Questo è poco ma sicuro.