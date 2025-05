Calhanoglu diffidato e ammonito, ma non salterà la finale di Champions: il motivo

AFP via Getty Images

Perché Calhanoglu è stato ammonito in Inter-Barcellona

La semifinale didi ieri sera trae Barcellona ha regalato emozioni a non finire ai tifosi nerazzurri, che hanno poi potuto festeggiare la qualificazione all'ultimo atto del prestigioso torneo, ma in generale a tutti gli appassionati di calcio, che hanno vissuto una notte indubbiamente memorabile.In tanti, però, si sono chiesti che cosa ne sarà di, che aveva già ricevuto un'ammonizione nel match di andata ed è stato sanzionato anche ieri con un giallo, nello specifico al 36' per un fallo commesso durante un contropiede dei blaugrana. L'azione si è poi conclusa con un tiro impreciso di Lamine Yamal, e soltanto in seguito l’arbitro ha estratto il cartellino nei confronti del turco. In un primo momento, in realtà, il direttore di gara aveva infatti assegnato un calcio di punizione dal limite in favore del Barcellona. Tuttavia, pochi istanti dopo, ha chiarito ai giocatori presenti che la ripresa sarebbe avvenuta con una rimessa dal fondo.

Perché non salterà la finale

Nonostante l'ammonizione, comunque, Calhanoglu non rischia di saltare la finale di Champions League, che vedrà l'Inter affrontare una tra PSG e Arsenal. Dopo i quarti di finale, infatti, il conteggio dei cartellini gialli viene azzerato, e per essere squalificati nell’ultimo atto della competizione è necessario ricevere un rosso, come stabilito dal nuovo regolamento.