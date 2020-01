Il numero 10 del Milan Hakan Calhanoglu sta già guardando al match in programma il 12 febbraio a San Siro contro la Juventus, partita che nella doppia sfida vale l'accesso alla finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Milan Tv: "Non mi interessa se scendo in campo dall'inizio o se subentro, la squadra viene prima. Ho fatto sempre il mio lavoro e sono felice di aver aiutato i miei compagni in queste ultime partite. Adesso siamo arrivati in semifinale contro la Juventus. Sarà una partita difficile perché loro sono forti. Ma c’è ancora tempo per lavorare e migliorare ancora e vedremo cosa accadrà"