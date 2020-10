Con il secondo avvento di Zlatan Ibrahimovic nel mondo Milan, c’è un giocatore che ne ha beneficiato più di tutti, Hakan Calhanoglu. È stato visibile a tutti come sia scattato l’interruttore nella sua testa, diventando un giocatore spesso e volentieri decisivo a suon di gol e assist. 4 reti e 3 assistenze in 6 presenze stagionali, trascinatore della qualificazione in Europa League in assenza del campione svedese. Crescita vistosa monitorata anche dalla Juventus, perché l’idea Hakan nasce dai tempi di Allegri ed è gradito dai bianconeri. Soprattutto se dovesse presentarsi come occasione a parametro zero, perché il contratto del trequartista turco è in scadenza nel 2021. Un’opportunità ghiotta per chiunque, ma tutt’altro che scontata. COSA FILTRA SUL RINNOVO – Perché il Milan, come riporta Calciomercato.com, nutre molta fiducia per il rinnovo di Calhanoglu, e proprio per questo la Juve vede come complicatissimo l'affare. Sponda rossonera, il tempo stringe ma non troppo, manca ancora qualche passaggio per il nero su bianco ma filtra ottimismo in merito dalle parti di Milanello, tutti convinti della centralità dell’ex Bayer Leverkusen nel presente e nel futuro della squadra. Sponda bianconera, alla Continassa sono al corrente della situazione, sono sicuri che la carriera di Calhanoglu proseguirà all’ombra della Madonnina. Ma le vie del mercato sono infinite e se qualcosa dovesse andare storto, Fabio Paratici si farà trovare pronto. Ma al momento, in casa Juve non è una priorità impellente.