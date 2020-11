"Qualcuno si scandalizza per la richiesta economica di Calhanoglu al Milan. C’è chi ha parlato di oltre 7 milioni netti a stagione, a noi di Calciomercato.com dicono che la pretesa degli agenti del fantasista sia lievemente inferiore, attorno ai 6 milioni. Tanti soldi, comunque. E molti sostengono: non li merita. Pur tenendo conto delle difficoltà economiche di quasi tutti i club nell’anno del Covid, non siamo d’accordo con coloro i quali ritengono eccessive le aspettative del turco. Per due motivi: uno tecnico, l’altro finanziario. [...] Quanto costerebbe “un Calhanoglu” se non fosse libero a giugno? Considerata la giovane età, ci viene da dire almeno 35-40 milioni, ai quali andrebbe ovviamente aggiunto uno stipendio di tutto rispetto (oggi guadagna 2,5 milioni netti e quando il Milan lo ha preso non era certo in auge come adesso). L’investimento, insomma, sarebbe comunque molto rilevante. Per questo continuiamo a pensare che Calhanoglu, a 26 anni, valga uno stipendio importante. Non a caso a lui stanno pensando seriamente la Juve (a Paratici piace da sempre) e soprattutto l’Atletico Madrid; non a caso c’è stato un pour parler anche con l’Inter. Questi club hanno fiutato l’affare. Il Milan, invece, sembra pensarla in modo differente, come se il turco non meritasse così grande considerazione. Poi, però, i dirigenti rossoneri dovrebbero andare a prendere un campione con le stesse caratteristiche e le stesse qualità, come l’incognita dell’adattamento alla nuova squadra. E quanti sarebbero i soldi da spendere?".



Di Stefano Agresti per calciomercato.com.