Stallo totale. Il contratto in scadenza a fine stagione non è ancora stato rinnovato e torna l’ipotesi Juve. Il Milan offre 4 milioni di euro all'anno al calciatore, che però ne richiede 5 fissi senza bonus. E, come riporta Sky Sport, in caso di mancato accordo con il Milan, la Juventus pensa concretamente di prenderlo a parametro zero.



Una situazione complicata quella che riguarda il suo futuro e lo stallo totale attuale non aiuta: la società rossonera ha presentato un'offerta al trequartista turco da 4 milioni di euro a stagione e non ha intenzione di migliorarla ulteriormente, ma nemmeno il turco si sposta. Sarebbe disposto a scendere dalla propria richiesta soltanto in minima parte. Così si fa sempre più concreta la possibilità che Calhanoglu si possa svincolare al termine della stagione. Ci pensano anche Arsenal e Chelsea.