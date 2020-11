Arriva l’indizio social. Può essere stata un semplice incontro di amicizia, essendo Hakan Calhanoglu e Merih Demiral compagni di nazionale, ma la foto che ritrae il 10 del Milan con il difensore della Juventus, a Torino, sta stuzzicando la fantasia dei tifosi. Da giorni il suo nome è in orbita Juve, l’accordo per il rinnovo di contratto con il Diavolo non è ancora stato trovato e più i giorni passano, più il fantasista turco diventa un profilo da valutare in ottica mercato. Magari, tra una chiacchiera e l’atra, Demiral gli ha spiegato come si vive a Torino…