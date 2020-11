La visita di Calhanoglu ha alzato un polverone pazzesco. Il giocatore del Milan è andato a Torino - violando la zona rossa, sia del Piemonte che della Lombardia - per raggiungere l'amico Merih Demiral. Calha è finito dunque nel calderone e nella polemica: il Corriere della Sera in edicola ha rivelato come lunedì il giocatore si sia mosso tra le regioni per vedere l'amico. Ovviamente, non era possibile farlo: non si può viaggiare se non per motivi urgenti.