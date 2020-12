Il grande gelo dei mesi scorsi è acqua passata, Milan e Hakan Calhanoglu si sono sensibilmente avvicinati per il rinnovo di contratto. A metà dicembre è andato in scena un incontro tra Gordon Stipic, agente del trequartista, con la dirigenza rossonera, in cui la forbice tra domanda e offerta si è ridotta: 3,5 milioni a stagione contro 5 più bonus, con le parti che si sono promesse di riaggiornarsi entro la fine di dicembre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da Casa Milan non è stata inoltrata nessuna nuova offerta, che aprirà ad un duplice scenario: un’accelerata della trattativa, oppure ad una frenata. L’intesa si potrebbe trovare a metà strada e il turco ha tutta l’intenzione di rimanere al Milan, anche per questo ha progressivamente abbassato le sue richieste, ma le pretendenti aspettano con il fiato sul collo. Come la Juventus, che monitora la situazione da tempo, in attesa di nuovi sviluppi.