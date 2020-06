Secondo quanto riporta Calciomercato.com la Lega sembra pronta a risolvere tutti vincoli burocratici già oggi, facendo uscire il calendario della "nuova" Serie A questa sera. Cambio di idea in corsa quindi, col calendario che dovrebbe arrivare in serata. Nelle prime ore del pomeriggio si era parlato di uno slittamento a mercoledì visto che ​club e la Lega non avevano ancora trovato la quadra per quanto riguarda il programma dei restanti match di campionato e Coppa Italia da disputare. ​Ora i problemi sembrano essere superati, in serata arriva il calendario.