Sono uscite ufficialmente le nuove date e gli orari delle prossime partite del campionato di calcio di Serie A. Così, la Juventus può cominciare a mettere il mirino sul 22 giugno, data del ritorno in campo in casa del Bologna. Eppure, il calendario non è ancora al completo. Infatti, mancano da programmare le ultime tre giornate: la Lega resta in attesa, al momento, perché bisognerà attendere gli sviluppi in classifica prima di decidere. Le giornate non sono state ancora stabilite proprio per garantire la contemporaneità qualora i conti della classifica siano ancora aperti: per Juventus e Lazio nella corsa Scudetto, ma anche per posti Europa e retrocessioni.