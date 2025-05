Calendario Serie A 2025/26: c'è la data ufficiale, ecco quando verrà svelato

2025 Getty Images



Il comunicato della Lega

Ufficializzata la data di presentazione del calendario 2025/26 della. Ecco quando avverrà la compilazione delle 38 giornate del prossimo campionato."Il calendario della Serie A Enilive 2025/2026 sarà presentato venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18.30, nella splendida cornice del Teatro Regio di Parma, nell’ambito della 2ª edizione del Festival della Serie A. L`evento, prodotto interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su "Radio Tv Serie A con RDS".

La trasmissione televisiva sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dell`Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell`Head of Competitions Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, Title Sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di Campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Christian Vieri e Ciro Ferrara, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione".