Niente calendario sfalsato stile Premier League, ma per quest'anno verrà ancora compilato con il metodo tradizionale con le partite di andata speculari a quelle di ritorno. Si ritorna alle 20.45 per anticipi e posticipi, dopo un anno alle 20.30. Le fasce orarie saranno: il sabato alle 15, alle 18 e alle 20.45; domenica 12.30, poi alle 15, alle 18 e il posticipo delle 20.45. Di settimana in settimana la decisione sul venerdì e il lunedì.Le prime due giornate, in estate, si giocheranno di sera, con due anticipi alle 18 del sabato e uno alle 18 della domenica. Tre turni infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile. Quattro soste per gli impegni della Nazionale: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo. Si chiude il 24 maggio.