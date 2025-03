Volata Champions League, il calendario della Juventus: le partite dei bianconeri fino alla fine del campionato

Paolo Bruno

Tutto sul campionato. Dopo le cocenti eliminazioni dallaper mano del PSV Eindhoven e in Coppa Italia a sorpresa ai rigori contro l'Empoli all'Allianz Stadium, laha vanificato la possibilità di rientrare in piena corsa Scudetto crollando in casa contro l'Atalanta.Il febbraio perfetto in campionato ha concesso alla squadra di Thiago Motta di riavvicinarsi alla vetta della classifica ed i risultati del 27° turno le hanno offerto un assist molto importante. Le cinque vittorie consecutive conquistate in campionato contro Empoli, Como, Inter, Cagliari e Verona hanno consentito ai bianconeri di portare il proprio distacco dalla vetta da -16 a -6, ma i tremendi ko subiti contro Atalanta e Fiorentina hanno riportato la Juve sulla terra: i bianconeri a nove giornate dalla fine sono quinti in classifica, con un punto di ritardo sul quarto posto occupato dal Bologna.

Il calendario della Juventus in Serie A

Juventus-Genoa (sabato 29 marzo, ore 20.45)

Roma-Juventus (domenica 6 aprile, ore 20.45)

Juventus-Lecce (sabato 12 aprile, ore 20.45)

Parma-Juventus (lunedì 21 aprile, ore 20.45)

Juventus-Monza (da definire)

Bologna-Juventus (da definire)

Lazio-Juventus (da definire)

Juventus-Udinese (da definire)

Venezia-Juventus (da definire)

Di seguito, a nove giornate dalla fine, andiamo a scoprire gli impegni dei bianconeri in questo rush finale di campionato nel quale la squadra di Thiago Motta dovrà provare a conquistare il piazzamento che vale la qualificazione alla Champions.