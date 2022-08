Domenica 6 novembre, ore 20.45: questa la data (e l'orario) che i tifosi delladevono segnare sul calendario fin da subito. Sarà infatti il giorno del, della sempre attesissima sfida contro l', che si disputerà all'Allianz Stadium per la 14^ giornata di Serie A. Altrettanto atteso il match contro il: l'appuntamento, in questo caso, è per sabato 8 ottobre alle ore 18.00, allo Stadio di San Siro.