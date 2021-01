La Juventus, lo sappiamo, in questo mese di gennaio affronta un calendario infuocato, dal quale passeranno le ambizioni della squadra di Pirlo in campionato. In totale 8 partite: mandata in archivio quella di ieri con un 4-1 all'Udinese, ora sono 7. Milan, Sassuolo, Genoa, Inter, Napoli, Bologna e Sampdoria. Solo un'altra squadra in Italia ha un numero così elevato di partite: si tratta del Napoli, che naturalmente rispetto alle altre avversarie della Juve ha in comune coi bianconeri anche la Supercoppa Italiana, che la Juve e gli uomini di Gattuso disputeranno mercoledì 20 a Reggio Emilia.