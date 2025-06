Getty Images

Ottavi di finale: mercoledì 03.12.2025 e mercoledì 17.12.2025

mercoledì 03.12.2025 e mercoledì 17.12.2025 Quarti di finale: mercoledì 04.02.2026 e mercoledì 11.02.2026

mercoledì 04.02.2026 e mercoledì 11.02.2026 Semifinali (andata): mercoledì 04.03.2026

mercoledì 04.03.2026 Semifinali (ritorno): mercoledì 22.04.2026

mercoledì 22.04.2026 Finale: mercoledì 13.05.2026

La Lega Serie A ha reso note tutte le date per la prossima edizione della Coppa Italia. Per la stagione 2025/26, la Juventus comincerà il suo percorso nella competizione a partire, dunque prenderà parte alla Coppa Italia da dicembre, in base agli impegni nelle competizioni europee.Di seguito il calendario completo con tutte le date per la Coppa Italia 2025/26.