Le parole di Antonio Conte sul calendario hanno scosso l'Inter la cui dirigenza non ha preso bene le esternazioni del tecnico, specialmente quelle relative al lavoro fatto dai dirigenti quando c'è stato da stilare il calendario. Come si legge su La Gazzetta dello Sport: "Ieri ci sono stati contatti fra i vertici della Lega e quelli nerazzurri (l’a.d. Marotta) che sono andati nel segno della distensione. Il Consiglio di Lega, in cui sono presenti Marotta e Antonello, prima della ripartenza ha deciso la struttura del torneo, ha discusso se partire prima con la Coppa Italia e quando chiudere la stagione, ma poi non è entrato in discorsi di calendario. Quello è stilato dalla Lega stessa, seguendo anche gli obblighi televisivi, come il posizionamento in un posticipo Roma-Inter o Juve-Lazio, scelti dai “right-holder” a inizio stagione come big-match. Per la sfida di ieri sera, considerata a marzo possibile scontro scudetto, erano stati concessi eccezionalmente i 5 giorni che lamenta Conte, ma che le rivali “sconteranno” nei prossimi turni".