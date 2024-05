Lo scontro tra lae i sindacati dei calciatori, in particolare quello inglese, sta aumentando di intensità, con minacce di azioni legali se la FIFA non rivede il programma del Mondiale per club previsto dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti.Tuttavia, la FIFA sembra non essere intenzionata a cambiare posizione. Secondo quanto riportato da Reuters, Gianni Infantino ha ribadito la sua assoluta determinazione nel non modificare il programma della competizione. La FIFA ha anche respinto le accuse di aver deciso unilateralmente il calendario internazionale. Il segretario generale della FIFA, Mattias Grafstrom, ha spiegato di aver coinvolto le parti interessate nelle decisioni riguardanti sia le partite di club che quelle nazionali. Per la FIFA, ci sarebbe stata una vera e propria consultazione, avvenuta in tempi adeguati, dato che l'approvazione definitiva è avvenuta a dicembre 2022.Tuttavia, entrambe le parti sembrano essere interessate a evitare uno scontro diretto. Grafstrom ha chiarito che la FIFA è disposta a sedersi al tavolo con FifPRO, il sindacato mondiale dei giocatori, e con le World Leagues, la confederazione delle leghe calcistiche mondiali, per ulteriori discussioni sulla questione durante la pausa stagionale. L'obiettivo è discutere prima del prossimo Consiglio FIFA, in programma per il 17 maggio a Bangkok, in Thailandia.