Fra poco, alle 18:30, inizierà la cerimonia di sorteggio del calendario della Serie A 2021-2022. La Juventus sarà regolarmente presente, così come Milan e Inter. Ma come rivela la Gazzetta dello Sport, alcuni big diserteranno l'evento in segno di protesta, per sensibilizzare le istituzioni sul tema della riapertura al pubblico degli stadi. Ieri vi abbiamo raccontato di come metà delle società di A (10 su 20) si siano incontrate per discutere su questo problema: tra queste, non figurava la Juve.

