Sedici maggio 2021. Troppo in là col calendario? No, se considerate che su Twitter… già se ne parlai! Per quella data è fissato il match fra Juve e Inter all'Allianz Stadium, e - incredibile a dirsi - il fatto è già argomento di discussioni e polemiche sui social network. Sul fronte bianconero non si vede l'ora di ospitare in casa i rivali di sempre, per di più in un momento del campionato che potrebbe risultare decisivo (la penultima giornata), sperando che il poco rimpianto ex Antonio Conte per allora sia ancora sulla panchina dei nerazzurri, in modo da dedicargli... l'accoglienza che merita. Sul fronte opposto, invece, già compaiono i primi "complottisti": in quel periodo si potrebbe tornare a giocare a stadi aperti, e la Juve sarebbe favorita dalla presenza del pubblico in occasione del big match...