Questa sera l'Atalanta ha affrontato il Valencia vincendo 4-1. Un vero e proprio show dei ragazzi di Gasperini che hanno ipotecato il risultato per la gara di ritorno. Questa sfida è stata però anche il ritorno in campo con la maglia dell'Atalanta di Mattia Caldara. Dopo l'esperienza non fortunata con il Milan, il difensore è tornato a Bergamo per tornare a vestire la maglia della Dea. L’ex Juve è stato schierato dal tecnico Gasperini dal primo minuto nella gara degli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia. Dopo lo stop durante il riscaldamento pre-partita di Djimsiti, Gaperini ha optato per l'ex Juve come titolare e sostituto.