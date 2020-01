L'affare Todibo resta complicato per il Milan: decisiva la volontà del giocatore, ma il club rossonero dovrà attrezzarsi per trovare un'alternativa. Dopo i tanti infortuni, Mattia Caldara ha espresso la volontà di dire addio a gennaio. C'è di più però: perché come sottolineato ancora una volta dalla Gazzetta dello Sport, dopo i contatti dei giorni scorsi Caldara ha ribadito di volere il trasferimento all'Atalanta dove lo attende quel Gian Piero Gasperini che lo ha lanciato.