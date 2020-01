Stefano Caldara, papà di Mattia, ha parlato a Tuttosport della situazione dell'ex centrale della Juventus che, dopo la sfortunata parentesi al Milan, è tornato all'Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono emozionato e stupito. Non mi aspettavo che giocasse così tanti minuti e così bene. Mattia era teso ed emozionato, a Firenze ha sentito tanta pressione anche perché ha un carattere che lo porta sempre a sentirsi sotto esame, ma ha una voglia incredibile".



MILAN - "Si sente bene, come ultimamente con i rossoneri. Ha giocato tre volte in Primavera, ma non ha mai avuto la possibilità di tornare con la prima squadra. Si è sempre allenato bene, perché non provarlo? Pazienza, ormai è acqua passata".



ATALANTA - "E' qualcosa che abbiamo cercato. Da almeno cinque mesi speravo in una soluzione come questa, al Milan nonostante tante promesse non c'è mai stata davvero la possibilità di entrare nelle rotazioni".



NAZIONALE - "C'è un'altra cosa che aspetto con grande emozione, il ritorno in Nazionale. Lui ci crede tantissimo, il ct Mancini lo tiene d'occhio e stravede per lui. Sono convinto che se ritrova continuità all'Atalanta si possa riaprire anche quel discorso".