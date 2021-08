L'ex difensore della Juventusha scelto il Venezia per provare a rilanciarsi. Arrivato in prestito dal Milan, in occasione della presentazione con il suo nuovo club il difensore ha parlato anche del suo passato - solo di passaggio - in bianconero: "Se sulla mia carriera hanno influito le pressioni? A mio parere no. Ho avuto solo molta sfortuna con gli infortuni ma generalmente non soffro la pressione, ho giocato in tre grandi club come Atalanta, Milan e Juve dove non sentivo la pressione della squadra".