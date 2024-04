Fabrizio Corona per primo ha scoperchiato l'indagine delle procure d'Italia e di Torino sul giro di scommesse illegali che ha toccato anche il calcio, portando alle squalifiche di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus e Sandro Tonali, centrocampista ex-Milan oggi al Newcastle. L'ex-re dei paparazzi ha sempre sostenuto la tesi secondo cui molti altri nomi sarebbero usciti dopo quelli dei due italiani, ma così non è stato. E prima dell'udienza al Tribunale di Milano, davanti alla Sezione misure di prevenzione, che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, lo stesso Corona ha parlato ai cronisti presenti e ha puntato nuovamente il dito contro la Juventus riagitando lo spettro di altre novità in arrivo.- "Il calcioscommesse - dice all'Ansa - non è finito, ma la legge italiana è così, il processo è sospeso e tra un paio di anni ne risentiremo parlare. I nomi non sono usciti tutti, è coinvolta mezza serie A, ma va così quando c'è di mezzo la Juve"Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.