Sono passati sette anni dalle sentenze di appello del Calcioscommesse: per Antonio Conte, ecco dimezzata l'omessa denuncia. Per il tecnico viene però confermata, allo stesso tempo, la squalifica di 10 mesi. Viene contemporaneamente ridotta da 8 a 6 mesi la squalifica di Angelo Alessio, vice di Conte alla Juventus. Per Bonucci e Simone Pepe, confermato il proscioglimento.