Per Andrea Agnelli è una questione d'onore. Lo scudetto del 2005-2006 non può essere dell'Inter. Era il famoso "scudetto di cartone", il primo di una serie culminata col Triplete interista del 2010. Sul campo quel titolo era stato vinto dalla Juventus, ma fu revocato da Calciopoli e assegnato ai nerazzurri. Agnelli, da quando è diventato presidente bianconero, si batte per difendere la posizione della Juve in quegli anni. In particolare si sono susseguiti diversi ricorsi presso gli organi di giustizia sportiva della Figc, per chiedere la revoca dello scudetto 2006 all'Inter, ma il 6 agosto 2020, esattamente un anno fa, la Corte d'appello federale dichiarava inammissibile il ricorso della Juventus, confermando il verdetto di primo grado del Tribunale federale.