"Per i Carabinieri le telefonate di Facchetti e di Moratti erano rilevanti almeno quanto quelle di Luciano Moggi. E quelle stesse telefonate le avevano segnalate. Fosse stato per chi era all’ascolto dei cellulari intercettati, l’inchiesta di Calciopoli avrebbe avuto uno sviluppo piuttosto diverso.questo scrive il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago in merito alle ultime rivelazioni sul caso Calciopoli.Nell'editoriale sul quotidiano, si pone la domanda sul "Perché l’Inter scompare completamente dalle indagini?" Finora, la risposta che veniva fornita da chi voleva difendere l’Inter e l’indagine è stata: "Perché le telefonate di Facchetti non erano rilevanti". Eppure i marescialli che stavano conducendo l’indagine la pensavano diversamente", si legge.