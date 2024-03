Cosa vuol dire "difetto di giurisdizione"?



Le parole dell'avvocato Rosboch



Giraudo, la situazione post Calciopoli

Il TAR del Lazio ha emesso una decisione di "" riguardo al ricorso presentato dall'ex amministratore delegato della Juventus,. Giraudo si era rivolto alla giustizia amministrativa in seguito agli sviluppi legali legati alla vicenda Calciopoli. L'obiettivo del ricorso presentato dai legali dell'ex dirigente juventino era quello di deferire alla Corte di Giustizia Europea la questione di incompatibilità della legge italiana 280/2003, la quale regola la giustizia sportiva basandosi sul principio della specificità dello sport, in contrasto con i principi del diritto comunitario.Gli avvocati Jean-Louis Dupont (famoso per la sentenza Bosman) e Amedeo Rosboch hanno evidenziato che questa legge conferisce alle federazioni sportive un monopolio disciplinare, impedendo al TAR di annullare o modificare le decisioni prese dalle federazioni stesse. Questo, secondo gli avvocati, violerebbe il principio generale del diritto dell'Unione Europea relativo alla "tutela giurisdizionale effettiva".La mancanza del potere decisionale da parte dell'organo giudicante, o la mancanza del potere di esercitare la propria funzione giurisdizionale, si manifesta quando tale potere è devoluto per legge ad altri giudici che non appartengono semplicemente ad altri uffici, ma ad altri ordini giudiziari o ad altri sistemi di giustizia, come ad esempio i giudici amministrativi o altri poteri pubblici. Questo difetto è disciplinato dall'articolo 37."La giustizia sportiva per come è costruita da noi è un sistema chiuso a sé. Una persona ha il titolo di andare in ultima istanza al Tar non per chiedere un annullamento della sentenza ma solo per una tutela risarcitoria. La condanna sportiva rimane e se sei radiato rimani radiato, il problema è che non hai la possibilità di ricorrere a un giudice”. Nel caso in cui la Corte di Giustizia Europea dovesse pertanto dar ragione a Giraudo “lo Stato italiano si dovrebbe adeguare e dovrebbe rivedere la legge sull’ordinamento sportivo inserendo delle garanzie e quindi la possibilità di ricorrere a un giudice".Nel 2011, Antonio Giraudo è stato radiato dalla Federcalcio a seguito delle implicazioni della vicenda Calciopoli. Tuttavia, ha ottenuto un primo parziale successo nel settembre 2021, quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso presentato nel marzo 2020. La Corte ha riconosciuto la violazione dei diritti della difesa di Giraudo, poiché gli erano stati concessi solo sette giorni per esaminare oltre 7.000 pagine di atti prodotti nel corso del procedimento sportivo. Inoltre, è stata evidenziata la prolungata durata del processo, protrattosi per 13 anni, considerata irragionevole.Al momento, si attende la pubblicazione della sentenza da parte del TAR del Lazio. Fino ad ora, il TAR ha solamente sottolineato la pronuncia relativa al "difetto di giurisdizione" riguardante il ricorso presentato da Giraudo.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.