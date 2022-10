In queste ore, sui social sta circolando una vecchia intervista a Carlo, dirigente benemerito della FIGC ed ex procuratore federale. Ha ricoperto ruoli importanti nell'Ufficio Indagini ed è stato Procuratore dal 1998 al 2001. Ecco cosa racconta su Calciopoli."Revocare lo scudetto del 2005/2006 alla Juventus e assegnarlo all'Inter fu un errore gravissimo. L'inchiesta dove si sarebbe potuto fare certamente di più è Calciopoli - dice Porceddu ripercorrendo le tappe della sua lunga carriera, culminata appunto nella nomina a Dirigente benemerito -, tanto è vero che noi come Corte federale abbiamo limitato la sanzione alla Juventus non revocando un titolo di Campione d'Italia (il 2005-06) perché non c'erano elementi sufficienti, infatti quell'aspetto era stato tralasciato. Poi il commissario straordinario delle Federazione di quel periodo (Guido Rossi ndr) aveva nominato un gruppo di amici suoi, uno dei quali era stato anche nel consiglio di amministrazione dell'Inter, e quel titolo è stato revocato alla Juventus e assegnato all'Inter. Quello è stato un errore gravissimo a mio avviso".