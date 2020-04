Il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi getta ombre sullo scudetto del 2002, quello vinto dalla Juventus in 5 maggio. "Il 21 aprile 2002 - scrive su Twitter - successe che in Chievo-Inter, dopo aver annullato un gol a Ronaldo per fuorigioco inesistente, l’arbitro De Santis non fischiasse il calcio di rigore per questo abbraccio di D’Anna a Ronaldo. Basta questo per capire cosa succedeva in quegli anni". Veleni anche ad anni di distanza, anche tirando in ballo campionati che non sono finiti nella famosa inchiesta....