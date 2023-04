Giancarlo Padovan, su calciomercato.com, commenta le notizie riguardo Calciopoli uscite negli ultimi giorni e si pone delle domande sulla vicenda: "La prima: perché tutto questo emerge con tanto ritardo? La seconda: non è dannoso, per la Juve, fra poco chiamata al giudizio della magistratura sportiva per reati amministrativi, accostare questo battage alle sentenze in arrivo? Si dirà che Moggi non è più, e da anni, un dirigente bianconero. E che anche Andrea Agnelli, al quale Moggi regalò pubblicamente la chiavetta alcuni mesi fa, si è dimesso da presidente. Tutto vero, ma il rischio di danneggiare il club, anziché condizionare i giudici, è molto alto."