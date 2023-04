Calciomercato.com ha riportat o parte dei contenuti presenti sulla chiavetta c he Luciano Moggi ha consegnato a Report e che andranno in onda domani sera. Tra questi, anche delle parole di Lepore, procuratore Capo di Napoli, nel 2021: "Se fossimo andati avanti, sarebbe emerso che tutte le grandi squadre erano coinvolte, compresa l’Inter. Anche il Napoli non si sarebbe salvato, tutto il calcio italiano era marcio. Io non ho mai parlato di ‘cupola’, perché la Juve non era l’unica indagata".