Le parole dia Report:SCHEDE - "Pairetto mi portò questa scheda e mi disse: me l'ha data Moggi. Mi disse di usarla, perché potevamo essere intercettati. Fatte 2-3 telefonate, e dissi a Gigi: non posso tenerla. Mia moglie l'ha esaurita un po' in zona. Era anomalo, sì".