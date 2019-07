Il Tribunale Federale ha respinto ieri l'ennesimo ricorso della Juventus legato allo scudetto del 2006, assegnato all'Inter a tavolino dopo lo scandalo di Calciopoli. Come racconta Il Corriere della Sera, l'eterna vicenda, che dura ormai da quasi 15 anni, non è ancora finita: il club bianconero ha infatti intenzione di appellarsi al Tar, per provare a cancellare il parere negativo del Collegio di Garanzia del Coni. L'onda lunga di Calciopoli, insomma, deve ancora attenuarsi e la Juventus continua a lottare per il titolo assegnato ai nerazzurri.