L'ex procuratore, a Report, parla anche del ruolo"Iniziammo con la Juventus perché avevamo più elementi, dovevamo passare ad altre squadre. C'erano anche altre squadre, quasi tutte, diciamo la verità. Un bel giorno uscì un supplemento dell'Espresso che riportava tutte le intercettazioni. Automaticamente i telefoni furono chiusi e rimase solo la Juventus".Nel maggio del 2006 viene pubblicato il libro nero del calcio, quando l'inchiesta era ancora in corso: "Chi diede le carte? Avevamo sospetti, ma elementi di prova mai avuti. Non lo sappiamo". Una risposta arriva dal tribunale di Roma: la fuga di notizie può arrivare dal reparto. "Se fossimo andati avanti, ci sarebbero state altre squadre. Dopo la Juve, era pronta l'Inter", ammette il procuratore"."Mi hanno fatto un guaio. Vedevo le partite: quando vedevo un attaccante, immaginavo potesse mettersi d'accordo con gli altri. Preferivo non andare allo stadio".