protagonista nella vicenda giudiziaria di Calciopoli nel 2006, ha parlato a Radio Punto Nuovo: “Moggi mi ha chiamato in causa a Report? Moggi ha ragione nel sostenere che andava processato l’intero sistema calcistico italiano e non solo la Juventus.Purtroppo, mentre erano in corso le intercettazioni telefoniche, siamo stati boicottati da L’Espresso, che pubblicò le notizie riguardanti lo scandalo costringendoci a interrompere le indagini. Se fossimo andati avanti, sarebbe emerso che tutte le grandi squadre erano coinvolte, compresa l’Inter. Anche il Napoli non si sarebbe salvato, tutto il calcio italiano era marcio. La definizione di ‘cupola’ in riferimento a Moggi e Giraudo? Io non ho mai parlato di ‘cupola’, perché la Juve non era l’unica indagata”.