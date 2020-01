Dopo tredici anni sembra essere arrivato il momento di chiudere uno dei capitoli più spiacevoli della storia del calcio italiano. Lo scudetto della stagione 2005-2006 resterà all'Inter, con buona pace della Juventus, che ha provato in tutti i modi a (ri)portarlo a Torino.



I FATTI - Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, che ripercorre l'iter portato avanti dal Collegio di garanzia, lo scorso 6 maggio era stato bocciato l'ennesimo ricorso della Juventus perché, testualmente, le proprie richieste '​non avrebbero potuto più essere oggetto di deliberazione alcuna da parte del sistema di giustizia sportiva'. Nonostante ciò, il club bianconero era tornato al Collegio di garanzia, presentando un ulteriore ricorso contro la decisione della Corte d'Appello federale. Il risultato? Nuova inammissibilità e condanna al pagamento di una somma pari a 10mila euro.



SIAMO AI TITOLI DI CODA? - ​ Ciò che aveva spinto la Juve a presentare ricorso era stata la considerazione che la Corte d'Appello federale fosse composta da membri decaduti dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di giustizia sportiva. A detta del Collegio di Garanzia, poteva essere questo l'unico elemento di novità che poteva rendere esaminabile l'ulteriore ricorso della Signora. Nonostante ciò, la tesi degli avvocati Figc Medugno e Viglione ha prevalso: i giudici restavano nelle loro funzioni fino all'effettivo insediamento dei nuovi. Punto. Insomma, sotto un profilo meramente giuridico, la vicenda calciopoli sembra essere arrivata ai titoli di coda, ma la sensazione è che, sia tra le società che tra i tifosi, gli effetti si faranno sentire ancora per tanto tempo.