Il Consiglio di stato, apprende l'ANSA, ha respinto il ricorso della Juventus contro FIGC, Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio), in merito all'assegnazione dello scudetto del 2006 al club nerazzurro. Il commissario straordinario della Federcalcio, Guido Rossi, aveva assegnato il titolo di Campioni d'Italia all'Inter dopo che la giustizia sportiva lo revocò ai bianconeri per il processo su Calciopoli.