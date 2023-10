Laavrebbe voluto dare un taglio al passato, cercando di cancellare i vecchi veleni che da anni si portava dietro. Cercando di ripartire con nuovi obiettivi: il quarto posto minimo, magari il sogno Scudetto. Ecco perchè, come riferito dalla Gazzetta dello Sport la dirigenza bianconera avrebbe deciso di non presentare ricorso per calciopoli. Le idee sono chiare e sono quelle di far tornare il sereno dopo mesi difficili.