Come racconta Tuttosport, dopo la notizia di ieri della vittoria in appello alla Corte dei diritti dell'Uomo di Giraudo, Calciopoli si è parzialmente riaperta. TS spiega le "conseguenze": "Ma è presto per formulare ipotesi in un senso o nell’altro. Per ora si registra che il ricorso di Antonio Giraudo e del suo avvocato Amedeo Rosboch è stato ritenuto ammissibile. Un risultato importante, perché non era scontato che la Corte decidesse in questo senso, ma non è una vittoria. Anzi, c’è prudenza da parte dell’ex amministratore delegato della Juventus (dal 1993 al 2006, architetto insieme a Moggi e Bettega di un ciclo trionfale per il club sotto il profilo sportivo ed economico)".