CASO GIRAUDO, LE PROSSIME MOSSE



CASO GIRAUDO, PARLA L'AVVOCATO

L'ex amministratore delegato della Juventusera stato radiato a vita dalla giustizia sportiva in seguito al casodell'estate 2006. Un percorso lunghissimo che però non è ancora giunto al termine. Giraudo si era rivolto al Tar del Lazio, che nella giornata di ieri, secondo Calcio e Finanza, ha pubblicato le proprie motivazioni in seguito ad aver definito "inammissibile per difetto di giurisdizione" il ricorso di GiraudoIl fulcro del procedimento è. Che sarebbe quella che disciplina la giustizia sportiva seguendo il criterio della specificità dello sport, rispetto ai principi del diritto comunitario, che gli avvocati di Giraudo avrebbero voluto rimettere alla. Il legale Amedeo Rosboch, fa parte della difesa insieme a Jean Louis Dupont ed ai microfoni di Tuttosport oggi ha dato la sua versione.invece ha soltanto posto una questione di giurisdizione. Il dottor Giraudo è molto determinato ad andare fino in fondo. Stiamo valutando il da farsi ma posso anticipare cheper impugnare la sentenza del Tar del Lazio e, nel contempo, andremo anche dal giudice ordinario, come scritto dal Tar stesso", queste le parole del legale che delinea chiaramente le prossime mosse.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.