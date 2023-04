. L'inchiesta portata avanti dapromette di accendere le prossime settimane (e non solo) con tanti documenti nuovi, esclusivi e inediti a tracciare le fila di una vicenda ancora da raccontare. E in queste ore, in attesa della puntata di lunedì 17 aprile, ecco le prime anticipazioni.La prima, andata in onda su RadioRadio oggi, che ha visto tra i protagonisti anche Massimo, presidente di Lega nel 2006, che ha raccontato: "Cercavo di tenere la baracca in piedi perché stava crollando tutto. Iniziai a pulire tutte le schifezze che c'erano là dentro, non sapevo da dove cominciare. Eravamo in Lega, c'erano 6 o 7 presidenti riuniti, a cercare di organizzare il campionato. Avevo un contenitore con tutti i dossier: chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come Irpef il trasporto... andammo nel piazzale giù di sotto, c'era un bidone di ferro: buttammo tutto dentro e lo facemmo bruciare con la trielina. La Finanza tornò e non trovò niente. E io non c'ero neanche...".Lui, ma non solo. Molto infatti deve ancora arrivare. E anche Luciano Moggi nella famosa assemblea degli azionisti in cui mostrò la sua chiavetta lo disse.Così laha presentato la puntata: "Report ha ottenuto il contenuto di quella pennetta,, che 17 anni fa diede vita allo scandalo di Calciopoli. Tutti gli arbitri coinvolti, tranne uno, sono stati assolti, così come la quasi totalità dei dirigenti sportivi rinviati a giudizio. Per quelli non assolti, come Luciano Moggi, il potente direttore sportivo della Juventus condannato in appello per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, è intervenuta la prescrizione. Per la prima volta Report raccoglie le testimonianze e le rivelazioni dei protagonisti di quella vicenda: lo stesso, l’allora presidente della Federcalcio Franco, il designatore degli arbitri Paolo, l’allora presidente della Lega Calcio Massimo, l’allenatore della Nazionale Campione del Mondo Marcello. Interviste che ricostruiscono un quadro del tutto inedito su quali furono le forze che si misero in moto per scardinare quel sistema di potere, accompagnate ad atti giudiziari ancora inediti che offrono la prova delle, oltre che di alcuni arbitri. Alle spalle una battaglia di potere tra i grandi padroni del calcio, da Silvioa Massimo, dalla famigliaa Franco, dai fratellialle banche che avevano messo un piede nel calcio italiano".