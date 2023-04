Nuove anticipazioni - dopo quelle di ieri relative soprattutto a Massimo Cellino - sulla puntata diche andrà in onda nella serata di lunedì 17 aprile, con la promessa di documenti inediti ed esclusivi sul caso. Tutto parte dalla famosache Lucianoconsegnò direttamente ad Andreadurante l'delladello scorso gennaio, quando si erano già consumate le dimissioni dell'intero CdA bianconero."Ho portato le voci di chi nella sostanza è intercettato, di quello che dicono", le parole dell'ex dirigente al giornalista della trasmissione in onda su Rai 3. "Intercettazioni finite a processo?".Nella breve clip di presentazione condivisa da Report sui canali social, viene svelata un'intercettazione esclusiva del, risalente alle ore successive a unterminato 0-1 con un gol di. A parlare sono l'arbitro di quel match Massimoe l'ex designatore Paolo(nella foto di copertina).P. Allora?M. Mamma mia…P. Mamma mia…Eh, ma son giù eh…M. Comunque Paolo, l’importante è che questa è andata bene, sennò sai che casino che succedeva.P. Eh Massimo te ne esci con quello…con campionato no d’oro… tipo eh…M. Ma che scherzi…Incalzato sul dialogo avuto con il direttore di gara di quel derby d'Italia, Paolo Bergamo ha parlato così: "Quando De Santis mi chiamò, mi disse 'siamo stati fortunati, è andato tutto nel verso… per cui accuse non ce ne possono fare". Era così".