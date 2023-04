"Il 12 maggio 2006 la Procura di Napoli iscrive nel registro degli indagati 41 persone: oltre a Luciano Moggi ci sono i vertici della Federcalcio, il presidente Franco Carraro e il vice presidente Innocenzo Mazzini, alcuni dirigenti sportivi e numerosi arbitri". Inizia così la nuova anticipazione dicondivisa sui social dallo stesso programma di Rai 3, che questa sera manderà in onda una puntata che promette di svelare dettagli esclusivi e intercettazioni inedite sul"Al Coni è stato suggerito da qualcuno del Governoo della maggioranza... La politica in quel momento forse cerca di metterci le mani, ma poi lascia stare...", racconta Carraro al giornalista Rai.E poi il botta e risposta con Moggi:, la rivelazione dell'ex dirigente bianconero. "Poi io ho fatto la mia parte con questi ragazzi, erano demoralizzati. Ho parlato con loro, erano giocatori miei, Lippi era un allenatore amico. E questi sono andati a difendere l'Italia nel migliore dei modi e soprattutto non tenendo conto di quelli che li volevano far restare a casa".Chiamato in causa, infine, lo stesso tecnico: "Se è vera questa storia? La sento adesso da lei, per la prima volta. Se è un invenzione? Non lo so...".